Multas de tránsito e Industria y Comercio concentran la cartera morosa de Neiva

Neiva

La cartera morosa del municipio de Neiva continúa concentrándose principalmente en las multas de tránsito y en obligaciones pendientes por concepto del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda, Óscar Leiva, quien destacó que la ciudad mantiene un comportamiento positivo en materia de recaudo tributario.

Según el funcionario, para 2026 el municipio proyecta ingresos corrientes de libre destinación por cerca de 213 mil millones de pesos, sustentados principalmente en tres rentas: el impuesto de Industria y Comercio, con alrededor de 90 mil millones de pesos; el impuesto Predial Unificado, con cerca de 60 mil millones; y la sobretasa a la gasolina, que ronda los 22 mil millones de pesos.

En cuanto al impuesto predial, la Administración Municipal reportó un recaudo cercano a los 50 mil millones de pesos tras finalizar el primer periodo de descuentos por pronto pago. Esta cifra representa entre el 70 % y el 80 % de la meta proyectada, reflejando, según la Secretaría, el compromiso de los contribuyentes con sus obligaciones tributarias.

No obstante, la cartera pendiente sigue siendo significativa. Las multas de tránsito representan la deuda más alta. Según explicó el secretario de Hacienda, “la cartera principal en este momento del municipio obedece a multas de tránsito, que si bien es cierto no es un tributo, corresponde a un a un derecho de tránsito a una multa que en virtud de la ley se cobra los infractores de tránsito. Es una cartera que ronda los 117 mil millones de pesos en comparendo y en multas”.

Mientras tanto, por concepto de Industria y Comercio con ReteICA se registran obligaciones cercanas a los 53 mil millones de pesos. Al respecto, el funcionario afirmó que “es una cartera que viene de años anteriores, es susceptible también a unos procesos de cobro a través de fiscalización y cobro coactivo”.

Actualmente, la Secretaría de Hacienda adelanta más de 10 mil procesos para recuperar estos recursos. En ese sentido, precisó que “la secretaria de Hacienda a través de la oficina de cobro coactivo se encuentra adelantando más de 10 mil embargos, 10 mil procesos de cobro coactivo tendientes a recuperar esta cartera”. Ante este panorama, la entidad reiteró el llamado a los contribuyentes para que normalicen su situación mediante acuerdos de pago que permiten diferir las obligaciones hasta en 12 cuotas.