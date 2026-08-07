Elías, el municipio más pequeño del Huila, cuna de fe y cultura

Neiva

Elías, ubicado al suroriente del Huila sobre la Serranía de La Ceja, es reconocido por ser el municipio más pequeño del departamento, por su riqueza cultural, religiosa y agrícola. Con una población que, según estimaciones locales, supera los 4.000 habitantes, este territorio se ha consolidado como un destino de descanso gracias a su clima cercano a los 20 grados, sus paisajes montañosos y la tranquilidad que ofrece a quienes lo visitan.

La economía del municipio gira alrededor del campo. El café, el cacao, el aguacate y la ganadería de doble propósito son algunas de las principales actividades productivas que sostienen a las familias de la región. Sin embargo, para el párroco de la iglesia San Emigdio, Miguel Andrés Paiba, uno de los mayores atractivos del municipio está en su gente. “Es un lugar de reposo, de tranquilidad, de paz, de bellos paisajes y de tierras muy productivas”, aseguró. Además, resaltó que los elienses se caracterizan por ser “muy amables, muy serviciales y muy disponibles”, especialmente cuando se trata de trabajar por el bienestar de la comunidad.

La historia de Elías también está marcada por la educación, la cultura y la fe. El municipio lleva el nombre del padre Manuel Elías Carvajal, considerado su fundador, y durante décadas fue reconocido por el histórico Colegio San Luis Gonzaga, fundado por monseñor Esteban Rojas Tovar en 1893. Por sus aulas pasaron reconocidas figuras como José Eustasio Rivera, Rafael Azuero Manchola, Misael Pastrana Borrero, Cicerón Domínguez y otros personajes que dejaron huella en la política, la literatura y la vida pública del país.

"Elías Cuna de Cultura Huilense". Foto Relacionada Ampliar "Elías Cuna de Cultura Huilense". Foto Relacionada Cerrar

A ese legado se suma la Semana Santa de Elías, declarada Patrimonio Cultural Departamental, una celebración que cada año reúne a cientos de fieles y visitantes. “Elías es cuna de cultura huilense”, recordó el sacerdote, al destacar que la fe ha acompañado el crecimiento del municipio desde su fundación y sigue siendo uno de los principales rasgos de identidad de la comunidad.

Precisamente esa tradición religiosa tendrá uno de sus momentos más importantes este 8 y 9 de agosto con las fiestas patronales en honor a San Emigdio. La programación comenzará el sábado con la recepción del ganado, una feria de emprendimiento de la Institución Educativa María Auxiliadora, mercado campesino, eucaristía de vísperas, presentaciones de danza, gastronomía, juegos tradicionales, juegos pirotécnicos y conciertos. El domingo la jornada iniciará con la alborada a las 5:00 de la mañana, seguida por la procesión con la imagen del santo, la eucaristía solemne, almuerzo familiar, bingo y presentaciones musicales.

El sacerdote explicó que la devoción a San Emigdio tiene un significado especial para el municipio. “Elías nace después de un terremoto”, afirmó al recordar que, tras el fuerte sismo ocurrido en Timaná, el padre Manuel Elías Carvajal construyó una capilla para atender a las personas damnificadas. Por ese origen, San Emigdio, reconocido por la Iglesia Católica como protector frente a los terremotos, fue elegido como patrono del municipio.

Aunque las festividades coincidirán con el paso de la Vuelta a Colombia por la región, el sacerdote explicó que los visitantes podrán llegar sin inconvenientes por diferentes corredores viales desde Timaná, Tarqui, Saladoblanco, Oporapa y Pitalito. “San Emigdio y Elías los espera este fin de semana”, expresó, al extender la invitación para conocer el municipio donde convergen la tradición religiosa, la cultura, la gastronomía y los paisajes del sur del Huila.