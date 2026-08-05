“El miedo siempre está”: la experiencia de un rescatista huilense en el doble sismo de Venezuela

Neiva

Con apenas 29 años, pero con 17 de experiencia como voluntario activo del servicio de rescate del país, Davinson Corredor Cabrera asegura que ninguna emergencia se compara con la que vivió en Venezuela. El estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia fue seleccionado para integrar un equipo élite de ocho rescatistas colombianos que viajó a apoyar las labores de búsqueda tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en ese país.

En entrevista con Caracol Radio, Corredor contó que fue seleccionado para integrar el equipo colombiano gracias a una iniciativa de las empresas Maurel & Prom Venezuela y Maurel & Prom Colombia, con apoyo de Francia e Indonesia. El desplazamiento hacia la zona de emergencia tomó cerca de dos días: el grupo viajó por vía aérea hasta Riohacha y posteriormente continuó por carretera, cruzando la frontera con autorización de la Cruz Roja Venezolana, hasta llegar a la zona cero en La Guaira.

Corredor recordó que el equipo enfrentó réplicas del sismo desde su llegada y trabajó con tecnología especializada para descartar la presencia de sobrevivientes. La búsqueda incluía llamados de silencio, binomios caninos, cámaras térmicas, cámaras con sondas para inspeccionar bajo los escombros y sensores de movimiento. Incluso, explicó que hubo un indicio de una posible persona con vida, pero tras varias horas de verificación técnica se descartó la señal y continuaron con la recuperación de cuerpos.

El rescatista huilense aseguró que lo más difícil no fue el riesgo de la operación, sino enfrentarse al dolor de las familias que buscaban a sus seres queridos entre los escombros. “Cuando uno llega y ve tanta destrucción, tantas familias durmiendo en la calle y personas buscando a sus familiares sin saber si están vivos, muertos o atrapados, genera una tristeza y una impotencia de querer ayudarlos a todos”, relató Corredor.

Pese a la complejidad de la misión, destacó que el equipo colombiano fue reconocido por la organización del operativo y el apoyo brindado a otros grupos de rescate. “El miedo siempre está presente, aparte de ser una un sentimiento natural, pues es un sentimiento que como rescatistas logramos aprender a manejar”, afirmó el rescatista huilense, quien calificó esta experiencia como una de las más fuertes y enriquecedoras en sus 17 años como voluntario.