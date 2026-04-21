Alcaldía de Neiva intensifica controles a obras y advierte multas por construcciones ilegales

Neiva

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y prevenir construcciones ilegales, la Alcaldía de Neiva intensificó los controles a obras en diferentes sectores de la ciudad, en articulación con las autoridades competentes. Estas acciones buscan fortalecer la vigilancia sobre el desarrollo urbano y evitar irregularidades en las construcciones.

La medida se fundamenta en lo establecido en la Ley 1801 de 2016, que faculta a las autoridades para adelantar procesos policivos y sancionatorios frente a comportamientos contrarios a la convivencia, como la ejecución de obras sin los permisos requeridos. Desde la Dirección de Justicia se reiteró que el cumplimiento de la norma es obligatorio para todos los ciudadanos.

En ese sentido, la directora de Justicia Municipal, Diana Margarita Morales Cortés, explicó que “antes de iniciar una obra de construcción deben sacar la licencia. Esto se hace en cualquiera de las curadurías de la ciudad de Neiva. Esto con el fin de verificar que se cumplan los requisitos del uso de suelo y que lo que usted va a construir sea acorde a los permisos ya otorgados”.

Asimismo, advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas significativas, que inician desde los 7 millones de pesos y aumentan según el metro cuadrado de la infracción. La Alcaldía reiteró que estos controles buscan no solo sancionar, sino prevenir irregularidades y promover construcciones seguras y acordes con el ordenamiento territorial de la ciudad.