Capturan a dos presuntos delincuentes armados en la Ruta 45, en Gigante, Huila
Los capturados quedaron con medida de aseguramiento y registraban antecedentes por varios delitos.
Neiva
En un operativo de control sobre la Ruta 45, conocida como la Ruta de la Esperanza, la Seccional de Tránsito y Transporte capturó en flagrancia a dos presuntos actores criminales en el kilómetro 43+500 de la vía Garzón–Neiva, en jurisdicción del municipio de Gigante.
Los hombres se movilizaban en una motocicleta sin placa y, durante la inspección, los uniformados hallaron un arma de fuego calibre 7.65 en un bolso tipo canguro. Además, recuperaron una motocicleta que presentaba irregularidades en sus sistemas de identificación.
En el procedimiento también fueron incautadas un arma traumática tipo pistola y cuatro teléfonos celulares. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Un juez les impuso medida de aseguramiento. Según la Policía, ambos registran más de siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio y porte ilegal de armas. Las autoridades aseguraron que estos resultados hacen parte de los controles permanentes sobre este corredor vial estratégico del Huila.
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Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...