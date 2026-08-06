Prácticas ilegales dejan a productores arroceros del Huila en crisis

Neiva

Los arroceros huilenses consideran que la decisión de la SIC envía un mensaje importante al mercado, al demostrar que existen mecanismos para investigar posibles abusos de posición dominante. Esperan que las conclusiones del proceso contribuyan a evitar que los productores continúen recibiendo precios que, según afirman, no corresponden a la realidad económica ni cubren los costos de producción.

En el Huila se estima que existen cerca de 8.000 productores de arroz, y el gremio asegura que prácticamente el 100 % enfrenta pérdidas económicas. Incluso agricultores con rendimientos superiores al promedio, de hasta 125 bultos por hectárea, reportaron pérdidas cercanas a 700.000 pesos cada uno. La situación ha provocado endeudamiento, embargos y el abandono de cultivos por parte de numerosos productores que temen seguir sembrando sin garantías de rentabilidad.

Alcy Cortes, arrocero del Huila, afirmó que “entretanto, la crisis del sector continúa. Actualmente, la carga de arroz se paga alrededor de 173.000 pesos, mientras que en noviembre de 2024 alcanzaba los 220.000 pesos. A esto se suma el incremento en el costo de los insumos: el bulto de urea pasó de 88.000 pesos a un valor entre 170.000 y 180.000 pesos. Los agricultores sostienen que necesitarían un precio entre 205.000 y 210.000 pesos por carga para alcanzar el punto de equilibrio y evitar pérdidas”.

La apertura de una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra siete empresas compradoras de arroz paddy verde representa un precedente para el sector arrocero del país. Según los productores, las compañías, en su mayoría ubicadas en los Llanos Orientales, son investigadas por presuntas prácticas que afectarían la libre competencia y el pago justo a los agricultores.