MinSalud abrió tercer proceso de Servicio Social Obligatorio 2026: Fechas y pasos para inscribirse

De fondo: Enfermeros charlando (Crédito: Getty Images). En el medio se encuentra el logo del Ministerio de Salud de colombia.

En Colombia, los egresados de los programas de educación superior del área de la salud deben prestar el Servicio Social Obligatorio (SSO), conocido también como ‘año rural’, una política para contribuir a la solución de los problemas de esta índole en la población colombiana.

Este es uno de los requisitos que deben cumplir los graduados para continuar con la inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, que los autoriza legalmente para ejercer su profesión en el país.

Teniendo esto en cuenta, el Ministerio de Salud y Protección Social abrió este 23 de junio de 2026 la convocatoria para el tercer proceso de Servicio Social Obligatorio 2026, dirigido a profesionales en las siguientes áreas:

Bacteriología

Enfermería

Medicina

Odontología.

La recepción de postulaciones estará abierta hasta el 2 de julio de 2026. Posteriormente, el 16 de julio se llevará a cabo el proceso de asignación de plazas, una etapa central para definir la ubicación de los profesionales que resulten seleccionados.

Para esta convocatoria, las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron un total de 1.360 plazas disponibles, distribuidas entre diferentes regiones del país y profesiones habilitadas para el Servicio Social Obligatorio. Esta cifra marca el universo de oportunidades que podrán ser seleccionadas por los aspirantes durante el diligenciamiento del formulario.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados en aplicar tras su graduación pueden postularse a través de la página del Ministerio de Salud: https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.aspx

Una vez se encuentre dentro de la página de la entidad, deberá seleccionar la opción ‘Trámites’, seguido de ‘Persona Natural’ Luego, debe seleccionar la opción ‘Servicio Social Obligatorio’ y finalmente ‘Inscripción SSO’, donde debe leer las condiciones, darle a ‘Continuar’ y diligenciar sus datos.

Entre los documentos requeridos que debe subir en formato PDF, se encuentran:

Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o Permiso de Protección Temporal escaneado por las dos caras.

Diploma de grado escaneado por las dos caras evidenciando libro y folio cuando lo contenga.

Acta de grado.

Si el título se obtuvo en el exterior, debe anexar la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional, debidamente ejecutoriada y el documento de identificación con el cual se le aprobó.

De no estar graduado, debe anexar la certificación de la Institución de Educación Superior donde quede expresado el compromiso de grado en una fecha previa al 31 de julio de 2026 .

. Documento que soporte la condición de prioridad (Resolución 774 de 2022).

Avanzado en este paso, cada profesional, según sus preferencias y especialidades, debe seleccionar (5) cinco plazas en donde desee prestar su Servicio Social Obligatorio, según el listado publicado previamente en el sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tenga en cuenta que la inscripción no podrá ser modificada o anulada, por lo que debe ser muy cuidadoso(a) para realizar el proceso. Una vez la haya completado, podrá consultar el estado de esta en la página web del Ministerio de Salud, utilizando su número de identificación.

También puede consultar: MinSalud suspende uso obligatorio de plataforma MIPRES para medicamentos financiados con la UPC

Escuche Caracol Radio EN VIVO: