Firman convenio para ampliar el Instituto de Cancerología y fortalecer la detección temprana

La ampliación del Instituto Nacional de Cancerología (INC) comenzó a tomar forma. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un convenio para avanzar en la estructuración de la nueva infraestructura del principal centro especializado en cáncer del país.

La firma del acuerdo se produce días después de que Caracol Radio anticipara los avances de este proyecto, tras una entrevista con el viceministro de Salud, Jaime Urrego, durante la rendición de cuentas del Instituto.

El proyecto busca ampliar la capacidad de atención del INC y fortalecer la detección temprana del cáncer en el país.

Esta nueva torre contempla la construcción de una nueva Unidad de Servicios Ambulatorios, que estará integrada a la sede principal del Instituto en Bogotá, y un Centro de Prevención Temprana del Cáncer, que se ubicará en el norte de la capital.

La estructuración del proyecto tendrá una inversión de 6.900 millones de pesos. De estos recursos, el BID aportará 4.400 millones y el Instituto Nacional de Cancerología otros 2.500 millones.

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Según informó la ANI, el Banco Interamericano de Desarrollo será el encargado de contratar la consultoría especializada que definirá la viabilidad y el modelo de ejecución del proyecto, mientras que la entidad hará el acompañamiento técnico y la supervisión de los estudios.

Entre tanto, será desarrollada bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) y tendrá una fase inicial de estructuración de tres años. Posteriormente se adelantará el proceso de selección y adjudicación.

Además de aumentar la capacidad de atención, el proyecto busca fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer, una de las principales causas de muerte en Colombia.