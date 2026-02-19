Subió precio de cédula digital, amarilla, registro civil y más: Tarifas de Registraduría 2026

Mujer recibiendo su cédula de ciudadanía por una ventanilla y al lado el logo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Fotos vía Getty Images y cuenta de X de Registraduría Nacional del Estado Civil)

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha confirmado el incremento de las tarifas para la expedición de documentos de identidad y registros civiles, entre otros trámites.

Según informó la entidad, los nuevos valores regirán a partir del 1 de marzo, tanto en las sedes físicas de Colombia como en las oficinas consulares en el exterior, en donde puede pagar en tales puntos o por medio de transacciones virtuales.

Esta actualización responde a lo estipulado en la Ley 1163 de 2007, que obliga a ajustar los costos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificada por el DANE en 5,10% para la vigencia fiscal de 2026.

Así quedarán los precios de cédulas, registros civiles y otros trámites para 2026

La Registraduría ha anunciado que el costo para obtener el duplicado o realizar una rectificación de la cédula de ciudadanía en policarbonato (que incluye cédula digital) queda en $76.100 pesos.

*Nota: Quienes hagan este trámite por primera vez, o sea, los que recién cumplen 18 años, recibirán la cédula gratis.

En el caso de pedir un duplicado de cédula amarilla con holograma, el costo queda en $67.350.

Respecto a los menores de edad, el duplicado o la rectificación de la tarjeta de identidad azul biométrica se define en $66.100.

Este ajuste también aplica para las copias de los registros civiles que se soliciten de manera presencial en las notarías o sedes de la Registraduría, que quedaría en $10.800.

**Nota: Hay un caso excepcional si decide realizar el proceso por internet. Si usted opta por la copia del registro civil en línea a través del portal web, el costo asciende a $18.250.

Así entonces, estos serían los precios totales según el trámite que realice:

Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: $76.100

Rectificación de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital (incluyendo corrección de componente sexo no binario y trans): $76.100

Duplicado de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350

Rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350

Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100

Rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100

Copia física del registro civil: $10.800

Copia del registro civil en línea: $18.750

Certificaciones excepcionales de información ciudadana (físico):$ 6.000

Certificaciones digitales (de nacionalidad, señales particulares, corrección de sexo/nombres y NUIP): $18.250

DVD con estadísticas electorales: $372.550

Tenga en cuenta que en los consulados exteriores se fijaron los precios con base en el dólar estadounidense. Así quedarían los precios:

Copia física del registro civil: $10,94 USD

Copia del registro civil en línea: $18,85 USD

Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: $76,28 USD

Duplicado de cédula amarilla con hologramas: $67,55 USD

Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: $66,24 USD

Tenga en cuenta que hay exenciones para ciertos grupos poblacionales. Las personas clasificadas en el Grupo A del Sisbén IV, las víctimas del conflicto inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y los miembros de comunidades indígenas pueden acceder, una vez de manera gratuita, a los servicios de identificación y registro civil, beneficio que también aplica a quienes residen fuera del país.

La Registraduría en alianza con las alcaldías locales también puede promocionar jornadas especiales de expedición de estos trámites para población vulnerable o situaciones de desastre natural. En estos escenarios, la validación del beneficio puede requerir hasta tres días de revisión por parte de las autoridades de la registraduría y los consulados.

Medios de pago para los trámites de la Registraduría

Como menciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, las tarifas vigentes para los trámites de registro civil, cédula, tarjeta de identidad y otros, podrán ser pagadas de manera presencial y en algunos casos en forma virtual.

Entre los medios de pago disponibles, puede hacer transferencias al Banco de Bogotá junto a corresponsales aliados como Efecty, Supergiros, Bemovil o Punto de Pago, entre otros. Banco popular y el botón de pago PSE también están disponibles, aunque tenga en cuenta que debe esperar alrededor de un día para presentar el comprobante al punto de la registraduría para hacer su trámite.