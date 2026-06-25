MinSalud alerta por fiebre amarilla y refuerza vacunación ante temporada de vacaciones

El Ministerio de Salud y Protección Social advirtió que el incremento de desplazamientos hacia municipios de riesgo podría favorecer la exposición de más personas a la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

Por esta razón, la entidad reiteró la importancia de vacunarse antes de viajar y reforzar las medidas de prevención, especialmente entre quienes tienen previsto desplazarse a regiones donde existen condiciones ambientales propicias para la circulación del virus.

El ministerio afirma que la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita, segura y se encuentra disponible en más de 3.000 puntos de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional.

Además, los Equipos Básicos de Salud y brigadas extramurales recorren diferentes regiones para facilitar el acceso al biológico, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Factores que se deben tener en cuenta con la vacunación

Las autoridades recuerdan que la protección no es inmediata, el organismo comienza a desarrollar defensas aproximadamente diez días después de la aplicación de la vacuna y alcanza una efectividad de hasta el 99 % al cabo de un mes.

Aunque una sola dosis suele brindar protección de por vida, los expertos han recomendado aplicar una dosis de refuerzo a algunas poblaciones específicas debido al comportamiento epidemiológico.

La recomendación está dirigida principalmente a personas que fueron vacunadas hace diez años o más y que viven o viajarán a municipios priorizados de Tolima, entre ellos Chaparral, Cunday, Icononzo, Ortega, Rioblanco, Melgar, Carmen de Apicalá, Suárez, Planadas, Dolores, Ataco, Villarrica, Prado y Purificación. También aplica para quienes se desplacen hacia Villavicencio, en el Meta.

¿Cómo evitar el contagio?

Además de la vacunación, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de adoptar medidas de protección personal para reducir el riesgo de picaduras de mosquito.

Entre las principales recomendaciones están:

Utilizar repelente

Vestir ropa de manga larga y pantalones que cubran la mayor parte del cuerpo

Dormir con toldillos o mosquiteros

Eliminar recipientes que acumulen agua en viviendas y espacios abiertos.

¿Cuál es el panorama de la enfermedad?

Desde septiembre de 2024, Colombia enfrenta un brote de fiebre amarilla que, según las cifras más recientes del Ministerio, ha dejado 201 casos confirmados y 89 fallecimientos, con una tasa de mortalidad cercana al 44%.

Durante 2026, el departamento del Tolima ha concentrado gran parte de los casos reportados.

Allí se han registrado 52 contagios, convirtiéndose en una de las zonas con mayor riesgo de transmisión.

Le puede interesar: Superfinanciera pone millonaria multa a GM Financial (Chevrolet) por cobrar la tasa máxima de interés

Las autoridades explican que la circulación del virus está relacionada con factores climáticos y ambientales que favorecen la presencia del mosquito transmisor.

Actualmente, 162 municipios del país están catalogados como territorios de muy alto riesgo.

Entre las características comunes de estas zonas se encuentran:

Temperaturas que oscilan entre los 26 y los 33 grados centígrados

Niveles de humedad entre el 70 % y el 90 %

Ecosistemas de bosque tropical que han sido intervenidos por actividades agrícolas y ganaderas.

Las autoridades sanitarias insisten en que la fiebre amarilla es una enfermedad prevenible y que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para evitar contagios.