Cambios en la salud de las cárceles en Colombia: Minsalud adopta nuevo modelo

Mediante una nueva resolución, el Ministerio de Salud actualizó el modelo de atención para las personas privadas de la libertad bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La medida reemplaza el modelo que estaba vigente desde 2015 y busca responder a los problemas históricos que han afectado la atención médica de esta población, como las dificultades para acceder a consultas, tratamientos y servicios especializados.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de modalidades como la telesalud y la prestación de servicios de atención médica por fuera de los centros de reclusión, que permitirán ampliar las alternativas de atención para las personas privadas de la libertad. Además, se implementarán protocolos adaptados a las condiciones propias del sistema penitenciario y un enfoque diferencial que tenga en cuenta las necesidades específicas de esta población.

La nueva reglamentación también incluye a los menores de tres años que viven con sus madres en los centros de reclusión. Asimismo, establece reglas para fortalecer la coordinación entre las entidades de salud y garantizar que las personas privadas de la libertad puedan acceder a consultas, tratamientos y remisiones médicas sin interrupciones.

Atención diferenciada según las características de cada cárcel

El nuevo modelo está compuesto por seis ejes relacionados con la prestación de servicios, la calidad, la salud pública y el seguimiento permanente de su implementación. Asimismo, fortalece la articulación entre las entidades responsables y contempla estrategias para mejorar la gobernanza del talento humano en salud.

En ese mismo sentido, la resolución crea una oferta diferencial de servicios fuera de las carceles mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria, definidas de acuerdo con el número de personas privadas de la libertad, las condiciones de seguridad, las características jurídicas y la accesibilidad geográfica de cada centro penitenciario.

Con esta clasificación, las autoridades buscan distribuir de manera más eficiente los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades de atención en salud de esta población.

Implementación gradual

El Ministerio de Salud indicó que el proyecto o las nuevas modalidades se realizaran de manera progresiva, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios.

La cartera señaló que la actualización representa el primer ajuste estructural a la política de salud penitenciaria desde 2015 y busca reducir las barreras para recibir atención oportuna y continua en los establecimientos de reclusión del país.