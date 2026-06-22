Argentina, a dieciseisavos de final del Mundial: así quedó el Grupo J tras triunfo ante Austria

Argentina se convirtió en un nuevo clasificado a la fase de mejores 32 del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ratificó su rol de favorito y avanzó a la instancia de dieciseisavos, luego de imponerse por 2-0 a Austria en la fecha 2 del Grupo J.

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La Albiceleste no fue tan superior como sí lo hizo contra Argelia en el debut. El equipo europeo mostró más solidez en la zona defensiva e incluso mostró algunas cosas interesantes en ataque. Los balones laterales fueron los que más complicaron al conjunto austriaco, aunque finalmente no causaron gran daño.

Messi, el gol del triunfo y máximo anotador en los mundiales

Comenzó adverso el partido para el conjunto sudamericano. Apenas en 6 minutos, Lautaro Martínez sufrió una falta dentro del área que luego sancionó el juez como penal a instancias del VAR. Estaba dado para que de esta manera llegara el gol de Messi, pero falló su lanzamiento enviando el balón fuera del arco.

No obstante, sí sería el ‘10′ quien lograría marcar el gol que le permitió llegar a 17 anotaciones, convirtiéndose en el máximo artillero en la historia de los mundiales con 17. Facundo Medina llegó a línea del fondo y centró atrás para el astro, quien definió con su característico remate contra el palo al minuto 38′.

Para el segundo tiempo, Austria tuvo manejo del balón, pero le terminó costando marcar. Esto le terminó costando, pues Argentina, con espacio, solo necesitó de la precisión de Messi para al 90+5′ convertir su doblete.

Repase el triunfo de Argentina sobre Austria

Argentina llegó a 6 puntos y sumó una diferencia de más 5, los cuales todos fueron convertidos por Lionel Messi.

POS EQUIPO PTS PJ DIF 1 Argentina 6 2 +5 2 Austria 3 2 0 3 Jordania 0 1 -2 4 Argelia 0 1 -3

A las 10:00 p.m. (hora de Colombia) Jordania y Argelia cerrarán la fecha 2 del Grupo J.