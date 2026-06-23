Francia golea a Irak y clasifica a la fase final del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones
El vigente subcampeón del mundo galopa el certamen de la mano de un sublime Kylian Mbappé.
La segunda jornada del Grupo I se llevó a cabo este lunes 22 de junio con los duelos: Francia vs Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y Noruega vs Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Francia 3-0 Irak
En medio de un partido cargado de contratiempos, Francia logró golear a Irak y con ello clasificarse a la fase final del Mundial 2026. La cuenta la abrió Kylian Mbappé como un certero remate de media distancia. Tras esto, el partido se detuvo por más de una hora, debido a una tormenta eléctrica.
Para la segunda parte, el mismo Mbappé amplió diferencias al aprovechar un infantil error en salida de la defensa rival y la historia terminó siendo sentenciada por Ousmane Dembélé con un derechazo cruzado. Triunfo y liderato para los galos.
REVIVA ACÁ LA GOLEADA DE FRANCIA SOBRE IRAK EN EL MUNDIAL 2026
Partidos restantes del Grupo I en el Mundia 2026
- Noruega vs Senegal / MetLife Stadium de Nueva Jersey
Tabla de posiciones del Grupo I en el Mundia 2026
|Pos.
|Selección
|Puntos
|Dif.
|PJ
|1.
|Francia
|6
|+5
|2
|2.
|Noruega
|3
|+3
|1
|3.
|Senegal
|0
|-2
|1
|4.
|Irak
|0
|-6
|2
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...