Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 jun 2026 Actualizado 01:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Francia golea a Irak y clasifica a la fase final del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones

El vigente subcampeón del mundo galopa el certamen de la mano de un sublime Kylian Mbappé.

Francia golea a Irak y clasifica a la fase final del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

Francia golea a Irak y clasifica a la fase final del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images) / Shaun Botterill - FIFA

Francia golea a Irak y clasifica a la fase final del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

La segunda jornada del Grupo I se llevó a cabo este lunes 22 de junio con los duelos: Francia vs Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y Noruega vs Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Francia 3-0 Irak

En medio de un partido cargado de contratiempos, Francia logró golear a Irak y con ello clasificarse a la fase final del Mundial 2026. La cuenta la abrió Kylian Mbappé como un certero remate de media distancia. Tras esto, el partido se detuvo por más de una hora, debido a una tormenta eléctrica.

Para la segunda parte, el mismo Mbappé amplió diferencias al aprovechar un infantil error en salida de la defensa rival y la historia terminó siendo sentenciada por Ousmane Dembélé con un derechazo cruzado. Triunfo y liderato para los galos.

REVIVA ACÁ LA GOLEADA DE FRANCIA SOBRE IRAK EN EL MUNDIAL 2026

Partidos restantes del Grupo I en el Mundia 2026

  • Noruega vs Senegal / MetLife Stadium de Nueva Jersey

Tabla de posiciones del Grupo I en el Mundia 2026

Pos.SelecciónPuntosDif.PJ
1.Francia6+52
2.Noruega3+31
3.Senegal0-21
4.Irak0-62
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir