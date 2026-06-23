Francia golea a Irak y clasifica a la fase final del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images) / Shaun Botterill - FIFA

La segunda jornada del Grupo I se llevó a cabo este lunes 22 de junio con los duelos: Francia vs Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y Noruega vs Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Francia 3-0 Irak

En medio de un partido cargado de contratiempos, Francia logró golear a Irak y con ello clasificarse a la fase final del Mundial 2026. La cuenta la abrió Kylian Mbappé como un certero remate de media distancia. Tras esto, el partido se detuvo por más de una hora, debido a una tormenta eléctrica.

Para la segunda parte, el mismo Mbappé amplió diferencias al aprovechar un infantil error en salida de la defensa rival y la historia terminó siendo sentenciada por Ousmane Dembélé con un derechazo cruzado. Triunfo y liderato para los galos.

REVIVA ACÁ LA GOLEADA DE FRANCIA SOBRE IRAK EN EL MUNDIAL 2026

Partidos restantes del Grupo I en el Mundia 2026

Noruega vs Senegal / MetLife Stadium de Nueva Jersey

Tabla de posiciones del Grupo I en el Mundia 2026