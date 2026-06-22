Lionel Messi, máximo goleador en la historia de los mundiales: así quedó la tabla

Lionel Messi ya hizo historia en el Mundial 2026. El argentino comenzó la participación en el certamen con triplete ante Argelia, anotaciones que le permitieron igualar a Miroslav Klose, con 16, como los que más goles habían convertido en la historia.

Mbappé habló sin filtro de la lucha con Messi por ser el máximo goleador de los mundiales

Pero todo estaba dado para que La Pulga superara al alemán y fuera el primero en imponer un nuevo registro. Miroslav Klose concretó sus 16 anotaciones cuando le covirtió uno a Brasil en aquel recordar 7-1 por las semifinales de la Copa del Mundo 2014.

El argentino lo hizo este lunes 22 de junio en Dallas, Estados Unidos, con la anotación que abrió el marcador ante Austria, luego de fallar un penal previamente.

Lionel Messi, máximo goleador de los mundiales

Los 17 goles de Lionel Messi en los mundiales se dividen de la siguiente manera:

Alemania 2006 (1 gol)

16 de junio de 2006 — Fase de grupos: Marcó el sexto gol en la victoria 6-0 ante Serbia y Montenegro. Este fue su debut en los mundiales

Brasil 2014 (4 goles)

15 de junio de 2014 — Fase de grupos: Anotó el segundo tanto en el triunfo 2-1 contra Bosnia y Herzegovina.

— Fase de grupos: Anotó el segundo tanto en el triunfo 2-1 contra Bosnia y Herzegovina. 21 de junio de 2014 — Fase de grupos: Hizo el agónico gol de la victoria en el minuto 91 para el 1-0 frente a Irán.

— Fase de grupos: Hizo el agónico gol de la victoria en el minuto 91 para el 1-0 frente a Irán. 25 de junio de 2014 — Fase de grupos: Convirtió un doblete en la victoria 3-2 ante Nigeria (uno de ellos de tiro libre).

Rusia 2018 (1 gol)

26 de junio de 2018 — Fase de grupos: Abrió el marcador con un gran control y remate de derecha en el triunfo 2-1 contra Nigeria.

Qatar 2022 (7 goles)

22 de noviembre de 2022 — Fase de grupos: Marcó de penal en la derrota 1-2 ante Arabia Saudita.

— Fase de grupos: Marcó de penal en la derrota 1-2 ante Arabia Saudita. 26 de noviembre de 2022 — Fase de grupos: Destrabó el partido con un tiro desde fuera del área en el 2-0 contra México.

— Fase de grupos: Destrabó el partido con un tiro desde fuera del área en el 2-0 contra México. 3 de diciembre de 2022 — Octavos de final: Abrió la cuenta en su partido profesional número 1000, ganando 2-1 a Australia.

— Octavos de final: Abrió la cuenta en su partido profesional número 1000, ganando 2-1 a Australia. 9 de diciembre de 2022 — Cuartos de final: Anotó de penal el segundo gol en el empate 2-2 ante Países Bajos (Argentina avanzó por penales).

— Cuartos de final: Anotó de penal el segundo gol en el empate 2-2 ante Países Bajos (Argentina avanzó por penales). 13 de diciembre de 2022 — Semifinales: Convirtió de penal el primer tanto en la goleada 3-0 contra Croacia.

— Semifinales: Convirtió de penal el primer tanto en la goleada 3-0 contra Croacia. 18 de diciembre de 2022 — Final: Anotó un doblete en el empate 3-3 ante Francia (uno de penal en tiempo regular y otro en la prórroga), coronándose campeón del mundo.

Mundial 2026 (4 goles)

16 de junio de 2026 — Fase de grupos: Consiguió su primer hat-trick en la historia de los Mundiales durante el debut con victoria 3-0 ante Argelia.

— Fase de grupos: Consiguió su primer hat-trick en la historia de los Mundiales durante el debut con victoria 3-0 ante Argelia. 22 de junio de 2026 — Fase de grupos: Marcó el gol de la apertura del marcador ante Austria, por la fecha 2 del Grupo J.

Así quedó la tabla de máximos goleadores de los mundiales

Pos Jugador Goles Partidos 1 Lionel Messi (Argentina) 17 28 2 Miroslav Klose 16 24 3 Ronaldo 15 19 4 Gerd Müller 14 13 5 Kylian Mbappé 14 15 6 Just Fontaine 13 6 7 Pelé 12 14

Messi, ante la amenaza de Mbappé

Si bien Messi ya superó a Klose, cuenta con una gran amenaza por el récord del máximo artillero: Kylian Mbappé. El francés ha convertido 14 anotaciones en 15 partidos e inició el Mundial 2026 con un doblete para superar a jugadores como Fontaine o Pelé.

No obstante, Kylian, con 27 años de edad, cuenta en el papel con al menos dos mundiales más por disputar. Todo parece indicar que sería quien ostente el récord, pero habrá que esperar para verlo en la cima.