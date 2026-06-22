🔴EN VIVO Francia vs. Irak: Siga el minuto a minuto del partido por el Grupo I del Mundial 2026

Se juega la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, entre el poderoso seleccionado de Francia, que llega al encuentro con la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, y la selección de Irak, que buscará dar la sorpresa y sumar en su objetivo de pasar de ronda.

La selección de Didier Deschamps llega luego de haber mostrado por qué es favorita para el título, venciendo 3-1 a Senegal y demostrando la eficacia y rapidez para marcar una diferencia sobre el rival, con jugadores como Mbappé, Olise y Dembelé.

Por su parte, Irak vuelve a competencia luego de una derrota 4-1 contra Noruega, siendo último en la tabla de posiciones del Grupo I, con una diferencia negativa de 3 goles, pero con la ilusión de dar la sorpresa y sumar sus primeros puntos.

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