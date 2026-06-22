Noruega vs Senegal EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por el Grupo I del Mundial 2026 / Getty Images

Continúa la Copa del Mundo 2026. La accidentada segunda jornada del Grupo I, que tuvo la suspensión parcial del partido Francia vs Irak, concluye en el MetLife Stadium con el duelo Noruega vs Senegal.

El combinado europeo debutó con goleada 4-1 sobre los iraquíes, resultado que lo dejó al borde de la clasificación, misma que puede consumar en Nueva Jersey en caso de ganar o incluso empatar. Entretanto, los africanos vienen de caer con el combinado francés y están obligados a ganar para meterse en la pelea por la clasificación.

Siga acá el minuto a minuto del partido Noruega vs Senegal