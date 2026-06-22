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22 jun 2026 Actualizado 16:20

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Argentina vs. Austria - Getty Images

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🔴Argentina vs. Austria EN VIVO: Transmisión y minuto a minuto del partido por el Grupo J

Argentina y Austria se enfrentan por la segunda fecha del Grupo J buscando la clasificación.

Luego de su victoria 3-0 frente a Argelia, la selección argentina regresa a la acción por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. En esta ocasión, los argentinos recibirán en el AT&T Stadium de Dallas a la selección de Austria, que llega también tras ganar su debut mundialista frente a Jordania.

Ambos equipos llegan con posibilidad de adelantar su clasificación, pues tanto Argentina como Austria tienen tres puntos, por lo que cualquiera de los dos que se quede con la victoria, llegará a seis unidades y sellará de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Se espera que Messi nuevamente comande la selección ‘albiceleste’, que se presume tenga un cambio en su formación con respecto al primer partido. Según la prensa argentina, Gonzalo Montiel no podrá estar en este juego por una sobrecarga en el isquiotibial derecho.

Vea también: Mbappé habló sin filtro de la lucha con Messi por ser el máximo goleador de los mundiales

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