Tensión en La Macarena: rodean tropas del Ejército tras captura de alias ‘Mono Huevo’ de disidencias

Caracol Radio conoció que a esta hora un grupo de personas rodea a tropas del Ejército en la vereda La Esperanza, zona rural de La Macarena, Meta, luego de la captura en la madrugada de Anderson Castro Repiso, alias Mono Huevo, señalado como cabecilla armado de la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño.

En la imagen conocida por Caracol Radio se observa a decenas de personas en un potrero, en medio de la neblina, mientras los militares permanecen en la zona tras la operación.

La situación correspondería a una asonada contra las tropas que participaron en la captura del señalado integrante del grupo criminal.

De acuerdo con documentos de inteligencia, alias Mono Huevo tendría 26 años, cerca de ocho años de trayectoria criminal y para 2026 figuraba como cabecilla de comisión armada de la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño.

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La información señala que este hombre tenía presencia armada en veredas de La Macarena como El Ruby, La Esperanza y Atlántida, además de zonas de La Uribe, Meta.

También tenía orden de captura vigente expedida por la Fiscalía 114 DECOC de Villavicencio y la Fiscalía 43 Local de La Uribe.

Alias Mono Huevo aparece además en el organigrama de la estructura Ever Castro como encargado armado, organización que haría parte del Bloque Jorge Suárez Briceño y que tendría 255 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo.

Según los documentos, también estaría relacionado con citaciones extorsivas a comerciantes y ganaderos de Mesetas y La Uribe, así como con constreñimiento y proselitismo armado contra población civil.