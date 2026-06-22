MinDefensa asegura que la Fuerza Pública trabajará con el próximo presidente desde el 7 de agosto

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública está “totalmente apegada a la Constitución y la ley” y que reconocerá al próximo presidente de la República desde el 7 de agosto.

“La fuerza pública totalmente apegada a la Constitución y la ley, que reconoce el mandato del señor presidente de la República actual y lo reconocerá de nuevo a partir del 7 de agosto, como se ha hecho en la historia y como se hará por siempre”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que Colombia cuenta con “una Fuerza Pública fortalecida, con la moral en alto, muy dinámica” y destacó el “incremento del 8 % de los efectivos”.

También aseguró que se han fortalecido las capacidades militares con “41,5 billones en inversión ordinaria y extraordinaria”, representados en “más de 100 aeronaves”, “más de 180 embarcaciones”, “más de 130 vehículos blindados” y “fusiles hechos también en Colombia”.

En materia operacional, sostuvo que la Fuerza Pública mantiene “una dinámica operacional muy alta”, que durante este gobierno se han incautado “3.300 toneladas” de droga, que “cada 50 minutos destruimos un laboratorio de cocaína” y que “más de 16.000 integrantes de los grupos criminales más peligrosos se han neutralizado”.

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