IDPYBA presentó un nuevo proceso de adopción para perros y gatos por EXPOPET 2026: ¿Cómo funciona?

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), presentó un nuevo procedimiento digital para facilitar la adopción de perros y gatos durante EXPOPET 2026.

La iniciativa busca reducir los tiempos de trámite, mejorar la experiencia de los adoptantes y aumentar las posibilidades de que más animales rescatados encuentren un hogar definitivo.

La estrategia hace parte de la campaña “Adoptar es Amar sin Condiciones”, mediante la cual el Distrito espera promover la adopción de al menos 101 perros y gatos durante la feria de mascotas más importante del país, que se realizará del 13 al 17 de agosto en Corferias.

¿Por qué se hizo el cambio?

Según informó la entidad, el nuevo sistema permitirá que los ciudadanos adelanten gran parte del proceso antes de asistir al evento.

Para ello, se habilitó un formulario virtual de 16 preguntas diseñado para conocer el perfil de los posibles adoptantes y evaluar si las condiciones del hogar son adecuadas para recibir un nuevo integrante de cuatro patas.

Además, permitirá al equipo del IDPYBA realizar una evaluación previa de las familias interesadas, facilitando el encuentro entre los animales y los hogares que mejor se ajusten a sus necesidades.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Las personas interesadas deberán ingresar al portal habilitado por la entidad y completar el formulario de adopción llamado “Formulario de pre - adopción Enamórate Desde Ya”.

Allí deberán responder preguntas relacionadas con su entorno familiar, experiencia previa con mascotas y condiciones de vivienda.

Además, será necesario adjuntar una copia de la cédula de ciudadanía, así como fotografías y videos del lugar donde vivirá el animal.

Una vez enviada la información, el equipo de adopciones del IDPYBA revisará cada solicitud y se pondrá en contacto con quienes sean aprobados para continuar con el proceso.

Las familias seleccionadas tendrán la posibilidad de conocer previamente a los perros y gatos disponibles, compartir tiempo con ellos y recibir orientación sobre el proceso de adaptación antes de formalizar la adopción.

Le puede interesar: Estos son los bancos que más ganaron y perdieron en abril: 26 aumentaron utilidades y 4 en déficit

La Administración Distrital resaltó que los animales que harán parte de esta iniciativa fueron rescatados de situaciones de abandono, maltrato o vulnerabilidad y actualmente se encuentran bajo el cuidado del Instituto, listos para iniciar una nueva etapa junto a una familia.

Beneficios para quienes adopten

El IDPYBA destacó que los animales son entregados esterilizados, desparasitados y con seguimiento médico veterinario.

Adicionalmente, las familias aprobadas recibirán beneficios especiales relacionados con la salud, el bienestar y el comportamiento de sus nuevas mascotas. También podrán ingresar gratuitamente a EXPOPET para completar el proceso de adopción y acceder a la oferta de servicios y aliados que acompañarán la jornada.

La entidad resaltó que, a diferencia de otros procesos, las adopciones realizadas a través del Instituto cuentan con respaldo institucional y acompañamiento profesional, lo que facilita la adaptación tanto de los animales como de las familias.