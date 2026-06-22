Cuatro policías heridos y dos capturados tras protestas al cierre de la jornada electoral

Cuatro policías resultaron heridos y dos personas fueron capturadas por daño en bien ajeno durante las manifestaciones registradas al cierre de la jornada electoral en el país, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la institución, una vez finalizado el proceso de votación, se presentaron manifestaciones públicas en 82 municipios y en Bogotá, las cuales fueron acompañadas y monitoreadas por las autoridades para garantizar la convivencia y el orden público.

Sin embargo, la Policía señaló que, tras agotar los mecanismos de diálogo y mediación, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en cuatro eventos puntuales ocurridos en Cali y Bogotá.

Como resultado de esos hechos, cuatro uniformados resultaron lesionados y dos personas fueron capturadas por el delito de daño en bien ajeno.

“La Policía Nacional mantuvo desplegadas todas sus capacidades humanas, tecnológicas y operativas para garantizar la seguridad de los colombianos y la protección de la democracia. Continuaremos acompañando las etapas posteriores del proceso electoral y los escrutinios, velando por la tranquilidad y el orden público en todo el territorio nacional”, señaló el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía.

En el balance general de la jornada, la Policía reportó además cuatro capturas por presuntos delitos electorales en Cesar, Guainía, Córdoba y Antioquia, así como 87 capturas en 61 municipios en el marco del Plan Cazador.