Air-e aumenta tarifa de energía en junio: kilovatio hora sube a $840,15

Después de mantenerse estable durante varios meses en $796 por kilovatio hora, la tarifa de energía de Air-e Intervenida registró un incremento para junio de 2026, alcanzando los $840,15 por kilovatio hora para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El ajuste representa un aumento de $44,15, equivalente al 5,5 % en un solo mes.

La modificación tarifaria impacta a cerca de 1.3 millones de usuarios de la región Caribe y se produce en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, tras los anuncios del Gobierno Nacional sobre una eventual liquidación de Air-e y aumento de la demanda por el Fenómeno de El Niño. La nueva tarifa fue oficializada por la compañía en su página web y entró en vigencia este mes.

Según el análisis de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, el incremento obedece principalmente a alzas en varios componentes de la factura, entre ellos la generación de energía, la transmisión y las pérdidas reconocidas del sistema.

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De acuerdo con la Liga de Usuarios. el aumento contrasta con los anuncios realizados por la empresa a comienzos de año, cuando aseguró que el precio del kilovatio hora se mantendría en $796 durante 2026, una cifra que estaba $80 por debajo del promedio nacional.

La Liga de Usuarios también recordó que sigue pendiente el cumplimiento de medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la aplicación de mecanismos que, según el gremio, permitirían una reducción cercana a $50 en el valor del kilovatio hora para los usuarios de la Costa Caribe.

Propuestas al nuevo Gobierno

En medio del nuevo incremento en las tarifas de energía, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos de la región Caribe hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que adopte medidas urgentes que permitan superar la crisis del sector eléctrico y garantizar la estabilidad de Air-e.

Norman Alarcón, vocero de la organización, aseguró que el próximo Gobierno deberá corregir los errores que, a su juicio, dejó la administración saliente en el manejo de la empresa intervenida y plantear una solución definitiva para el servicio de energía en la región.

La Liga considera que la prioridad inmediata debe ser la inyección de recursos públicos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el propósito de evitar el colapso de Air-e y asegurar la continuidad del servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Asimismo, Alarcón advirtió que la infraestructura eléctrica del Caribe presenta un rezago histórico frente a otras regiones del país, por lo que pidió destinar recursos del Sistema General de Regalías para la modernización de redes, subestaciones y demás activos del sistema energético.

Como propuesta de largo plazo, la organización planteó la creación de una empresa regional de energía de carácter mixto, integrando activos estratégicos del sector eléctrico en la Costa Caribe. Según la Liga de Usuarios, esta alternativa permitiría consolidar una compañía más sólida, eficiente y sostenible, capaz de responder a las necesidades energéticas de la región y evitar nuevas crisis en la prestación del servicio.