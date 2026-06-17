“Todo lo que hace el Gobierno Nacional es un desastre”: Char sobre eventual liquidación de Air-e

El alcalde Alex Char cuestionó nuevamente al Gobierno Nacional, esta vez por la eventual liquidación de la empresa Air-e anunciada por el presidente Gustavo Petro el pasado fin de semana.

El mandatario distrital afirmó que han sido “un desastre” las decisiones tomadas por el Gobierno Petro en el marco de la intervención de la compañía.

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“Es un desastre. Todo lo que hace el Gobierno es un desastre. Cinco interventores, la deuda se duplicó, se triplicó con las generadoras. Eso ha sido lo peor que ha pasado”, dijo.

El pasado fin de semana, el presidente Gustavo Petro anunció su decisión de liquidar a Air-e, empresa que presta el servicio de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, en el marco de una nueva propuesta para reorganizar la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe.