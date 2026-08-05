Hombre se hizo pasar como vigilante para atentar contra paciente de centro médico de Barranquilla

El hecho ocurrió en el Camino Adelita de Char, donde un hombre ingresó haciéndose pasar por integrante del personal de vigilancia con el aparente propósito de asesinar a un paciente.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el sospechoso logró acceder a las instalaciones vistiendo prendas similares a las de un vigilante y manifestó que se dirigía hacia el área de UCI intermedia.

El comportamiento del hombre despertó sospechas entre el personal del centro médico y los uniformados de la Policía Metropolitana que se encontraban en el lugar.

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Sin embargo el individuo alcanzó a disparar en dos oportunidades contra la víctima, aunque no logró cumplir su objetivo. El paciente sobrevivió al ataque.

El paciente, Rolando Cantillo Benavides, de 36 años de edad, se encontraba hospitalizado desde el 25 de julio, tras sufrir un ataque sicarial cuando se movilizaba en un vehículo en el barrio Los Robles de Soledad.

Hubo una rápida reacción de las autoridades, logrando la captura del falso vigilante, sin embargo el caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en los centros médicos de la ciudad.

Aun no hay un pronunciamiento oficial de la Policía por este hecho.