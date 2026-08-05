Tito’s Bolos avanza hacia una nueva subasta pública: Activos por Colombia

El antiguo predio donde durante décadas funcionó la reconocida bolera Tito’s Bolos, en el norte de Barranquilla, continúa avanzando en su proceso de comercialización mediante subasta pública, confirmó Activos por Colombia, luego de superar una etapa de revisión administrativa que había retrasado el cronograma inicialmente previsto.

La entidad señaló que actualmente se adelantan los últimos ajustes técnicos y jurídicos para garantizar que la venta del inmueble se realice con transparencia y seguridad para los futuros inversionistas. El predio, que pasó a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio, es considerado uno de los activos de mayor valor estratégico en la capital del Atlántico.

El gerente de la inmobiliaria Activos por Colombia, Abraham Katime, aclaró que el inmueble nunca ha salido del proceso de comercialización y explicó que, aunque se han realizado convocatorias de subasta, estas no han podido cerrarse debido a que los interesados no han logrado completar el cierre financiero necesario para concretar la compra.

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“Todo el tiempo ha estado en proceso de comercialización. En las subastas ha habido inscritos, pero no se han cerrado porque los interesados no han logrado el cierre financiero para adquirirlo por medio del sistema de subasta”, afirmó Katime.

El directivo agregó que en el proceso también ha participado el Banco Popular como operador y precisó que las ofertas pueden presentarse de manera permanente. Explicó que los avalúos de los bienes administrados por la entidad tienen una vigencia de tres años y pueden actualizarse anualmente, lo que permite que el predio sea ofertado en subasta las veces que sea necesario mientras el avalúo permanezca vigente.

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Este proceso se desarrolla luego de que, en mayo de este año, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ordenara el desalojo del inmueble, al asegurar que existía una ocupación irregular que se prolongó por más de cinco años y una deuda superior a 2.227 millones de pesos por concepto de cánones de arrendamiento no pagados. En ese momento, la entidad sostuvo que la medida buscaba recuperar el bien, proteger los recursos públicos y dejar el predio en condiciones para su comercialización mediante subasta.

La salida del ocupante permitió destrabar parte del proceso de enajenación del inmueble, considerado uno de los más importantes del portafolio de activos administrados por el Estado en Barranquilla. No obstante, las primeras convocatorias de subasta no lograron concretarse debido a que los proponentes inscritos no alcanzaron el cierre financiero requerido para formalizar la compra.

Activos por Colombia informó que la fecha de una nueva subasta será anunciada una vez concluyan los trámites pendientes. La entidad espera que, con la adjudicación del inmueble, este vuelva a generar actividad económica y se convierta nuevamente en un punto de desarrollo para el norte de Barranquilla, mediante un proceso abierto, competitivo y transparente para todos los interesados.