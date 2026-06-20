Air-e Intervenida activó plan de contingencia para la segunda vuelta presidencial: esto se sabe

Con motivo de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio, la empresa Air-e Intervenida activó un plan especial de contingencia en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Como parte de este dispositivo, la compañía dispuso personal técnico adicional, brigadas especializadas, vehículos, equipos y materiales estratégicamente ubicados para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pueda presentarse en la infraestructura eléctrica durante el desarrollo de las elecciones.

“De manera previa, Air-e Intervenida adelantó trabajos de mantenimiento en distintos sectores de su área de influencia, incluyendo poda de árboles cercanos a las redes eléctricas, lavado de aisladores, cambio de transformadores y balanceo de circuitos, acciones encaminadas a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema”, dijo la empresa por medio de un comunicado.

De igual forma, la empresa ha participado activamente en los comités de seguimiento electoral liderados por gobernadores y alcaldes de los tres departamentos donde opera la compañía, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Policía Nacional, Fuerzas Militares, autoridades territoriales y organismos de control.

Durante estos espacios de articulación institucional, Air-e Intervenida presentó recomendaciones a la Registraduría y autoridades para el buen funcionamiento de las instalaciones internas de puestos de votación e instalaciones estratégicas.

La compañía reiteró que mantendrá “un monitoreo permanente de la red eléctrica antes, durante y después de las elecciones, priorizando la atención de los circuitos que suministran energía a instalaciones estratégicas vinculadas al proceso electoral”.