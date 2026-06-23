Juez ordenó desarchivar proceso de Gustavo Petro contra Andrés Pastrana por injuria y calumnia

El juez 51 Penal del Circuito con Función de Conocimiento ordenó desarchivar el proceso por injuria y calumnia que inició el presidente de la República, Gustavo Petro, contra el exmandatario Andrés Pastrana , por el trino publicado el 23 de noviembre de 2023.

“Su campaña y su presidencia Gustavo Petro no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de la farsa denominada paz total”, dijo en su momento Pastrana.

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