Juez ordenó desarchivar proceso de Gustavo Petro contra Andrés Pastrana por injuria y calumnia
Un trino publicado el 23 de noviembre de 2023 por el expresidente Andrés Pastrana dio origen a este caso:
El juez 51 Penal del Circuito con Función de Conocimiento ordenó desarchivar el proceso por injuria y calumnia que inició el presidente de la República, Gustavo Petro, contra el exmandatario Andrés Pastrana , por el trino publicado el 23 de noviembre de 2023.
“Su campaña y su presidencia Gustavo Petro no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de la farsa denominada paz total”, dijo en su momento Pastrana.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...