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23 jun 2026 Actualizado 16:19

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Justicia

Juez ordenó desarchivar proceso de Gustavo Petro contra Andrés Pastrana por injuria y calumnia

Un trino publicado el 23 de noviembre de 2023 por el expresidente Andrés Pastrana dio origen a este caso:

Gustavo Petro y Andrés Pastrana | Fotos: GettyImages

Gustavo Petro y Andrés Pastrana | Fotos: GettyImages

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El juez 51 Penal del Circuito con Función de Conocimiento ordenó desarchivar el proceso por injuria y calumnia que inició el presidente de la República, Gustavo Petro, contra el exmandatario Andrés Pastrana , por el trino publicado el 23 de noviembre de 2023.

“Su campaña y su presidencia Gustavo Petro no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de la farsa denominada paz total”, dijo en su momento Pastrana.

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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