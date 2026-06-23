Este es el tarjetón para las elecciones atípicas de Tunja

Las elecciones atípicas que se realizarán en Tunja el próximo 26 de julio

Tunja

La Registraduría reveló el tarjetón para las elecciones atípicas que se realizarán en Tunja el próximo 26 de julio donde 142.355 ciudadanos podrán elegir entre 11 candidatos el nuevo alcalde de la ciudad para que termine el periodo constitucional, el 31 de diciembre de 2027.

En la primera fila están, Luis Eduardo Vargas Espinosa, Colombia Justa Libres, Sanda Milena Estupiñán Orjuela, Cambio Radical y Conservador y Pedro Pablo Siaucho Cristancho, Movimiento Alianza Democrática Amplia

En la segunda línea se encuentran; Jonathan Bosigas, Partido Ecologista Colombiano, Edwar Javier Parra, por Dignidad y Compromiso y Rafael Acevedo Pedroza, Partido Alianza Social Independiente.

En la tercera aparecen; Yamir Oswaldo López Peña, Alianza por Tunja, José Ricardo López, Partido Político Esperanza Democrática y Diego Hernán Neira, Partido Político Oxígeno.

Y en la última Yerson Nicolás Cortés Esteban, Pacto Histórico, Nohora Milena Cano Fonseca del Partido Político Mira y la opción del voto en blanco.

Recordemos que las elecciones atípicas se realizarán por la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov por parte del Consejo de Estado.