Estado actual del patinódromo de Tunja preocupa a deportistas, dirigentes y autoridades de la ciudad

El patinódromo de Tunja fue inaugurado el 14 de abril de 2018 con el Festival Departamental de Escuelas de Formación Deportiva de Patinaje / Foto: Suministrada.

Tunja

La situación actual del patinódromo de Tunja encendió las alarmas entre deportistas, dirigentes deportivos y concejales de la ciudad, luego de una visita de inspección en la que se evidenciaron múltiples problemas de infraestructura que estarían afectando el desarrollo normal de la práctica deportiva.

El concejal Haider Pérez señaló que las dificultades van más allá del deterioro visible en algunos sectores del escenario y advirtió que se requiere una consultoría técnica especializada para determinar el estado real de la estructura y definir las acciones necesarias para su recuperación.

“Estamos hablando de problemáticas bastante profundas. No solamente hay deterioro en elementos como acrílicos y barandas, sino también dificultades relacionadas con el manejo de aguas, que hoy permanecen estancadas en varios sectores del patinódromo y afectan la práctica deportiva de los jóvenes", explicó el cabildante.

Durante la visita también participaron representantes de la Liga de Patinaje de Boyacá, quienes coincidieron en la necesidad de contar con un diagnóstico técnico antes de adelantar cualquier intervención.

Según Pérez, existe la percepción de que las reparaciones necesarias se limitan a arreglos puntuales en algunas barandas o muros, especialmente en el sector oriental de la pista. Sin embargo, insistió en que solamente una consultoría especializada podrá establecer cuáles son las verdaderas necesidades del escenario.

De acuerdo con las conversaciones sostenidas con la Administración Municipal, la realización de este estudio tendría un costo cercano a los 100 millones de pesos.

Uno de los aspectos que más inquieta a los expertos es que el escenario habría sido construido sobre terrenos con características geológicas complejas, incluyendo cárcavas, situación que también deberá ser analizada dentro del estudio técnico.

"La consultoría determinará qué se puede hacer, si el escenario es recuperable o si existen problemas de fondo relacionados con las condiciones del terreno donde fue construido", afirmó el concejal.

Frente a esta situación, los integrantes del Concejo de Tunja manifestaron su disposición para respaldar los recursos necesarios en caso de que la Administración Municipal presente el proyecto correspondiente dentro de la destinación de recursos del superávit presupuestal.

Mientras se define la realización del estudio, los concejales solicitaron al Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET) y a la Secretaría Administrativa adelantar labores de mantenimiento preventivo que permitan mantener operativo el escenario.

Entre las intervenciones prioritarias se encuentran la reparación de acrílicos, ajustes en algunas barandas y la corrección de sectores específicos de la pista que presentan deterioro.

El objetivo, según indicó Pérez, es garantizar que los deportistas puedan continuar utilizando el patinódromo en condiciones seguras y avanzar hacia la posibilidad de que Tunja vuelva a albergar competencias nacionales de patinaje, tal como ocurrió durante la inauguración del escenario.

Para los deportistas y dirigentes deportivos, la expectativa ahora está puesta en la realización de la consultoría que permita conocer con precisión el estado del patinódromo y definir una hoja de ruta para su recuperación.