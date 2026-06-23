Jóvenes de Boyacá pidieron fortalecer acciones contra el embarazo adolescente y el trabajo infantil

El director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reunió con jóvenes de Boyacá, quienes expresaron su preocupación por problemáticas como el embarazo adolescente, el trabajo infantil y las violencias

Tunja

La prevención del embarazo adolescente, el trabajo infantil y las diferentes formas de violencia siguen siendo algunos de los principales retos para la niñez y la juventud en Boyacá. Así quedó evidenciado durante un encuentro entre representantes juveniles del departamento y el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Julián Moreno Parra.

El funcionario explicó que la reunión hizo parte de la estrategia Cuentas para la Vida, mediante la cual la entidad dialoga con las comunidades para conocer sus necesidades y evaluar los avances alcanzados durante los últimos años.

Durante el encuentro participaron integrantes de las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes, plataformas juveniles y consejos de juventud de diferentes municipios del departamento, quienes expusieron las problemáticas que aún afectan a sus territorios.

“Siguen insistiendo en un trabajo enfocado en la prevención del embarazo adolescente, la prevención del trabajo infantil y, en general, la prevención de las violencias. Reconocen que el país ha avanzado, pero consideran que se requiere una mayor presencia institucional en algunos territorios”, señaló.

El director indicó que los participantes también destacaron los espacios de participación que se han fortalecido durante los últimos años, permitiendo que niños, adolescentes, jóvenes y familias sean escuchados en la construcción de políticas públicas.

Asimismo, durante la jornada se socializaron los resultados de programas dirigidos a la primera infancia, la educación inicial y el fortalecimiento familiar, así como estrategias de prevención como Atrapa Sueños, implementada por Bienestar Familiar en diferentes regiones del país.

Moreno Parra aseguró que uno de los mensajes centrales del encuentro fue la necesidad de garantizar la continuidad de estos programas más allá del actual Gobierno Nacional, con el apoyo de las administraciones locales y departamentales.

“Es importante que la articulación lograda entre Bienestar Familiar, la Gobernación de Boyacá y las alcaldías continúe fortaleciéndose para mantener los avances alcanzados en beneficio de la niñez y las familias”, afirmó.

El funcionario concluyó que las inquietudes planteadas por los jóvenes servirán como insumo para seguir orientando las acciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el departamento y en otras regiones del país.