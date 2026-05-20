Tribunal ordena levantar la medida de pico y placa en la vía Murillo - Manizales

Tolima

A partir del próximo primero de julio se levantará la medida de pico y placa ambiental en la vía Murillo – Manizales, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos entre Tolima y Caldas. Así lo determinó un auto emitido por el magistrado Carlos Orlando Velásquez Murcia, del Tribunal Superior de Ibagué.

En una decisión de seguimiento a la implementación del histórico fallo de tutela que declaró al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos, el magistrado negó las pretensiones de la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, que había solicitado ampliar las excepciones o flexibilizar la medida de pico y placa por sus impactos en la dinámica económica de la zona.

Sin embargo, en su decisión el magistrado negó las pretensiones y mantuvo la medida vigente hasta el próximo 30 de junio.

En el auto, el Tribunal le ordena a la Presidencia elaborar y presentar “un plan de choque o de emergencia, que aborde de manera provisional el manejo del tránsito vehicular mientras se elabora y presenta el Plan de Manejo Integral de la carretera Murillo-Manizales, ordenado en providencia del 24 de octubre de 2024, pudiendo ser parte del mismo”.

Ahora bien, a partir del primero de julio se levantará la medida de pico y placa. Desde esa fecha, el manejo del tráfico en la vía Murillo – Manizales y la posible continuidad de la medida quedará en manos del Gobierno nacional.

“A partir de esa fecha la adopción de todas las medidas de política pública de manejo y administración de la carretera Murillo-Manizales [quedará] a cargo del Gobierno Nacional y de la concesionaria que el mismo haya destinado para la administración de dicha vía”, reza el documento.

Asimismo, el magistrado rechazó la apertura del incidente de desacato presentado por el abogado Juan Felipe Rodríguez Vargas y la Procuraduría General de la Nación, el cual buscaba responsabilizar a entidades de Tolima y Caldas por la falta de medidas para garantizar el cumplimiento del pico y placa.

El Tribunal consideró que se debía esperar la elaboración “del plan de choque o de emergencia que se ordena presentar por parte de los responsables del manejo y administración de la carretera Murillo-Manizales”, antes de imponer sanciones o abrir desacatos.