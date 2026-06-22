Al igual que en primera vuelta, Abelardo De La Espriella lideró las votaciones en Caldas

Caldas

En el departamento de Caldas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, obtuvo 306.735 votos, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, 203.704, lo que representa el 58,77 % y 39,03 %, respectivamente.

Las poblaciones donde lograron la mayoría de votos son Manizales con 128.762, en La Dorada alcanzaron 17.285 y en Chinchiná 16.190, según los resultados de las 2.492 mesas informadas que representan el 100 por ciento. Para esta ocasión, acudieron 531.910 ciudadanos a los puestos de votación de 828.671, que representa el potencial electoral.

Primera vuelta

Hace tres semanas, el panorama en este departamento reflejaba la inclinación de los votantes hacia Abelardo De La Espriella, quien obtuvo 218.852 votos representando 44,54 %. Por su parte, Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, alcanzaban 146.202 votos, es decir, 29,76 por ciento.

En la capital departamental, el abogado cordobés alcanzó 98.540 votos, mientras que su contrincante Iván Cepeda logró 73.993 votos. En el puerto caldense, el hoy presidente electo también punteó, llegando a la cifra de 13.888 votos, y en Chinchiná, 11.936 votos.