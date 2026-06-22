Cinco personas reportadas como desaparecidas en Caldas, son halladas votando en dos municipios

Caldas

En los puestos de mando unificados de Manizales y Caldas, la Fiscalía General de la Nación, reportó que mediante los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a cinco personas que acudieron a votar y quienes figuraban como desaparecidas.

El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, se refiere al caso ocurrido en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta donde se llevó a cabo un procedimiento de supervivencia y registro fotográfico de una persona que había sido reportada como desaparecida, logrando verificar su estado y adelantar las actuaciones administrativas correspondientes en el puerto caldense. “En La Dorada, una persona fue a ejercer su derecho al voto, había sido reportada como desaparecida y el caso fue esclarecido”.

Le puede interesar: “Respetemos y aceptemos los resultados de las elecciones de hoy”: Alcalde de Manizales

Los cuatro casos restantes se dieron en la ciudad de Manizales, según indicó el ente investigador desde el Puesto de Mando Unificado que fue instalado ayer a las 7 de la mañana en el comando de la policía metropolitana.

De acuerdo a la fiscalía, otras personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas votando en Risaralda, Quindío, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Boyacá, Huila y Magdalena.