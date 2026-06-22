Ojo conductores: este el pico y placa en Bogotá para la semana del 22 a 28 de junio; evite multas

Colombia, y su capital Bogotá, es uno de los tantos países que ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad.

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Así, en Bogotá, se configura como una medida de restricción vehicular que se aplica con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental.

Conozca cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 22 al 28 de junio del 2026 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

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Semana del 22 al 28 de junio de 2026:

Lunes 22 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 25 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 26 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 27 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 28 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir con el pico y placa?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

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Pico y placa solidario:

Permiso diario: desde $63.000

desde $63.000 Permiso mensual: alrededor de $500.000

alrededor de $500.000 Permiso semestral: cerca de $2.500.000

Para pagar el Pico y Placa Solidario en Bogotá, lo único que debe hacer es ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad o directamente a la plataforma del Pico y Placa Solidario. Allí encontrará todos los pasos para poder hacer su pago.

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