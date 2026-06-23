Estadounidense fue hallado sin vida tras noche de fiesta con varias mujeres en Medellín

Medellín

El estadounidense Dagobert Jean Roody, de 36 años, fue hallado sin vida en la madrugada del lunes 22 de junio tras una noche de fiesta en el barrio Laureles de Medellín.

De acuerdo con la información preliminar, Dagobert, su hermano y dos amigos, habían llegado al inmueble de renta corta luego de compartir en la zona rosa del Parque Lleras, donde conocieron a cuatro trabajadoras sexuales.

Según los testimonios recopilados, en el transcurso de la madrugada uno de los extranjeros observó que el estadounidense permanecía aparentemente dormido en su habitación con una de las mujeres. Sin embargo, minutos después lo encontró muerto y sin su cadena de oro, lo que generó sospechas sobre las mujeres que estaban en la vivienda.

Ante la alerta, los norteamericanos intentaron evitar que las trabajadoras sexuales abandonaran el lugar, logrando retener a una de ellas. Según la información oficial, al revisar sus pertenencias se habrían encontrado varias joyas de oro, entre ellas la cadena del estadounidense fallecido.

“Hay un ciudadano que se encuentra al interior de un hotel, está con damas de compañía. Una de esas damas sale del hotel. La policía nacional practica un registro, le haya una peluca, le hace un registro y le encuentra unas joyas, pulseras, anillos mimetizadas en esa peluca”, indicó el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Captura e investigaciones

La Policía informó que la mujer de nacionalidad venezolana fue judicializada por el delito de hurto calificado y agravado tras el crimen.

De manera preliminar, las autoridades analizan varias hipótesis sobre la causa de la muerte del extranjero, entre ellas una posible asfixia mecánica o la administración de sustancias tóxicas como escopolamina. Sin embargo, el caso continúa en investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho.