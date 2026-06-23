Muere águila crestada en peligro de extinción tras ser atacada en Antioquia

San José de la Montaña, Antioquia

Un equipo especializado de Corantioquia atendió la emergencia de un águila crestada (Spizaetus isidori) rescatada en estado crítico en la zona rural de San José de la Montaña, al norte de Antioquia. El espécimen presentaba una fractura grave en su pata izquierda, anemia severa y dolor intenso tras recibir un disparo de perdigón. A pesar de los esfuerzos del personal veterinario, el ave murió debido a la extrema gravedad de las lesiones.

La muerte de este individuo representa un golpe severo para la biodiversidad. El águila crestada, también conocida como águila poma, es una de las aves rapaces más emblemáticas y amenazadas de los bosques andinos. Actualmente está catalogada “En Peligro” de extinción a nivel global por la UICN. Se calcula que quedan menos de mil ejemplares en estado silvestre en toda la cordillera de los Andes.

Una especie vital para el equilibrio de los bosques de alta montaña

Esta ave es un depredador que habita en los bosques de niebla, entre los 1.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por su plumaje castaño y negro, una cresta prominente y una envergadura que roza el metro y medio. Se alimenta de mamíferos medianos como ardillas, monos y pavas de monte, cumpliendo un rol ecológico clave como reguladora del ecosistema.

Su principal amenaza es la pérdida de hábitat por la expansión agrícola y ganadera. Al fragmentarse el bosque, el águila se ve obligada a cazar cerca de fincas, entrando en conflicto con los campesinos por la pérdida de animales de corral. Esto desata una caza represiva que, sumada a la cacería furtiva, acelera de forma dramática el declive de sus poblaciones.

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Llamado urgente de las autoridades para evitar sanciones por maltrato

Corantioquia recordó a la ciudadanía que atentar contra la fauna silvestre o mantenerla en cautiverio constituye un delito ambiental grave. Estas acciones alimentan el tráfico ilegal en la región y acarrean severas sanciones penales y económicas. Para proteger la especie, expertos recomiendan implementar gallineros protegidos en las zonas rurales y fortalecer la educación ambiental.

Tras este lamentable desenlace, la autoridad ambiental instó a las comunidades a convivir con la fauna y denunciar cualquier agresión. Para reportar animales en riesgo o heridos en el departamento, están habilitadas la línea de atención de fauna de Corantioquia (321 817 5002) y la línea de emergencia 123.