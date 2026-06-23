Capturada mujer por orden judicial en Córdoba, Bolívar: la señalan de tráfico de drogas

Lo que parecía una jornada tranquila en las calles de Córdoba terminó con la captura de una mujer conocida en el mundo delincuencial con el alias de “La Popi”, señalada por las autoridades de presuntamente dedicarse a la comercialización de sustancias alucinógenas en este municipio bolivarense.

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La detención fue realizada por uniformados de las zonas de atención policial, quienes hicieron efectiva una orden judicial en contra de la mujer por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias “La Popi” sería una presunta expendedora de drogas que venía siendo objeto de seguimiento por parte de los organismos judiciales debido a su posible participación en actividades relacionadas con el microtráfico.

La captura representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la distribución de sustancias ilícitas que afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana en diferentes sectores del departamento.

La señalada fue dejada a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos que le atribuyen las autoridades dentro del proceso judicial en su contra.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado operativo y reiteró el compromiso institucional en la lucha contra el tráfico local de estupefacientes. “Continuamos desarrollando acciones contundentes contra quienes pretenden afectar la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades mediante la comercialización de sustancias ilícitas. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente este tipo de actividades”, señaló el oficial.

La Policía Nacional aseguró que seguirá fortaleciendo las labores investigativas y operativas en todo el departamento para combatir el microtráfico y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes de los efectos de este fenómeno delictivo.