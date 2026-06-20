Ejército y Armada destruyen complejo para procesar coca del Clan del Golfo en Urabá antioqueño

Murindó, Antioquia

Las autoridades propinaron un nuevo golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño tras la ubicación y destrucción de un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural del municipio de Murindó.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por tropas de la Séptima División del Ejército Nacional y unidades de la Armada Nacional, en desarrollo de acciones ofensivas contempladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus y el Plan Democracia 2026.

Golpe a la estructura Carlos Vásquez Castaño

De acuerdo con el reporte militar, la intervención estuvo a cargo de soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 17, adscrito a la Décima Séptima Brigada, y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 16.

Durante las operaciones fue ubicado un complejo conformado por dos laboratorios artesanales que, según la información de inteligencia, pertenecían a la subestructura Carlos Vásquez Castaño del Clan del Golfo.

Las instalaciones eran utilizadas para el procesamiento de pasta base de coca, una de las principales fuentes de financiación de esta organización criminal con presencia en la región de Urabá.

Más de 6.700 galones de combustible destruidos

En el lugar, las tropas hallaron y destruyeron 2.300 galones de ACPM, 4.475 galones de gasolina, así como insumos químicos sólidos, equipos de procesamiento y 200 kilogramos de hoja de coca.

El material era empleado en las distintas etapas de producción del alcaloide y, según las autoridades, representaba una importante capacidad logística para la estructura ilegal.