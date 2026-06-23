En persecución en Turbaco fue capturado alias ‘El Tarra’ con un arma de fuego

En una ofensiva contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Turbaco propinaron un importante golpe contra la delincuencia, logrando la captura en flagrancia de alias ‘El Tarra’, por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

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La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el barrio 13 de Junio, del municipio de Turbaco, permitió sorprender a ‘El Tarra’, intimidando con arma de fuego a una cajera de una empresa de giros y apuestas, despojándola del producido del día.

Al capturado, de 30 años de edad, se le incautó un arma de fuego tipo pistola y la motocicleta donde se movilizaba. Al parecer, este actor delincuencial sería el responsable de varios hurtos cometidos en diferentes establecimientos de comercio del municipio.

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio de Turbaco, mediante acciones permanentes de control, prevención y reacción oportuna”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En lo corrido del año se han capturado 530 personas por el delito de hurto y se han incautado 338 armas de fuego.

Invitamos a la comunidad a seguir colaborando y cooperando para judicializar a los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la ciudad, a través de la Línea de Emergencia 123. E-mail: mecar.sijin@policia.gov.co