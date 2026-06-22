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Gremios económicos reaccionan a elección de De la Espriella: hablan AmCham, Acopi y Naturgas

Este lunes, 22 de junio, hablaron en los micrófonos de 6AM W, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham; María Elena Ospina, presidenta de Acopi; y Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, quienes se refirieron a la perspectiva económica de Colombia que deja la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país para el periodo 2026 - 2030.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

Gremios económicos reaccionan a elección de De la Espriella: hablan AmCham, Acopi y Naturgas 00:00:00 06:43 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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