Tres capturados y dos menores aprehendidos: balance de las protestas en Bogotá

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, se presentaron manifestaciones y disturbios en Bogotá.

La jornada comenzó con una manifestación pacífica en inmediaciones del Museo Nacional, que luego llegó a Corferias, a la Universidad Nacional y posteriormente a la Plaza de Bolívar. Cerca de 600 personas estuvieron ahí sin mayores afectaciones en el espacio público.

Sin embargo, las otras dos manifestaciones que terminaron en disturbios fueron en las localidades Kennedy y en Usme.

Balance de manifestaciones

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un balance de los hechos que se presentaron luego de los resultados electorales.

Tanto lo seguidores de Abelardo como de Cepeda se manifestaron, en general, de forma pacífica, menos en el portal las americas y en la marichuela en Usme.

“En esos dos puntos fue necesaria la actuación de la Fuerza Pública. Entramos a intervenir cuando intentaron atacar el Portal Las Américas y entramos también cuando intentaron atacar la estación de Policía en Usme”, señaló Galán.

En la localidad de Usme, las autoridades capturaron a tres adultos y aprehendieron a dos menores de edad.

Fuerza Pública continuará desplegada

Aunque ya finalizaron las elecciones, todavía queda mucho en el camino con el proceso de escrutinio, que podría provocar más movilizaciones.

Es por eso que, Galán anunció que la Fuerza Publica continuará desplegada en todo el territorio bogotano en los próximos días.

“Entendemos que hay manifestaciones, pero hacemos un llamado a que sean pacíficas”, agregó.

Apoyo al presidente electo

El alcalde Galán felicitó al nuevo presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, y su compromiso para trabajar por Bogotá.

“Estamos listos para trabajar con el nuevo gobierno y los retos que tenemos”.

Galán vio con optimismo el discurso de de la Espriella en Barranquilla, sobretodo al hablar de seguridad y la articulación entre la Nación y las ciudades.