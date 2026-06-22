Ofrecen $20 millones de recompensa por información sobre los más buscados de la Sabana

El gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey anunció recompensa de 20 millones de pesos para dar con los hombres más buscados en los municipios de la Sabana.

“Estos delincuentes han cometido homicidios, feminicidios o pertenecen a grandes estructuras asociadas al narcotráfico, delitos perpetrados en municipios de la Sabana. Por eso hacen parte del cartel de los más buscados de la región”, dijo Rey.

De acuerdo con el mandatario departamental, existe carga probatoria suficiente para presentar a estos hombres ante un juez, “lograr penas ejemplarizantes y evitar que continúen en las calles atemorizando a la ciudadanía”.

Rey confirmó que las denuncias se pueden hacer a través de la línea segura de la @PoliciaSabana: 323-2734643. “Su denuncia gozará de reserva y permitirá desarticular estructuras que hoy generan inseguridad en nuestro departamento”.