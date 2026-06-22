Disturbios y bloqueos en Bogotá luego de conocerse resultados de la segunda vuelta presidencial

Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, electo presidente, se registraron manifestaciones, bloqueos y alteraciones de orden público en el sur de Bogotá.

Los primeros bloqueos se registraron en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida de las Américas, donde decenas de personas realizaron quema de llantas y basura para impedir el paso vehicular en este sector de la ciudad.

Otro de los puntos con mayor afectación, fue la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, donde cientos de personas encapuchadas, realizaron quema de llantas, generando caos y bloqueo vehicular en el lugar.

Después de varias horas, La UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) de la Policía Nacional, hizo presencia en el lugar para dispersar a los manifestantes y habilitar las vías, protagonizando disturbios en el sector, en la Avenida Ciudad de Cali entre la Avenida Villavicencio y la calle 46 Sur en el sector de Chicalá.

Los manifestantes gritaban arengas contra el presidente electo Abelardo de la Espriella. En varias ocasiones durante la manifestación, los gritos se repetían constantemente ‘Resistencia, Resistencia, Resistencia’.

Varias personas resultaron con heridas leves, debido al uso de piedras y otros objetos contundentes que fueron lanzados hacia las unidades de UNDMO y afectaciones por los gases lacrimógenos.

Habitantes del sector de Chicalá en el Suroccidente de la ciudad, resultaron con daños en ventanas y vehículos.

Afectación en el servicio de TransMilenio.

TransMilenio informó que fueron 23 las estaciones que permanecieron sin servicio por aglomeraciones que se adelantaron en la ciudad: “A la hora manifestantes hacen presencia y bloquen el paso en la Carrera 10 con Calle 27 Sur, en todas las calzadas. Activamos retorno en sector de Bicentenario, dejando de operar temporalmente las estaciones desde San Bernardo hasta el portal 20 de Julio”.

Estaciones que estuvieron cerradas.

⁠Bicentenario, ⁠San Bernardo, Policarpa, ⁠Ciudad Jardín, Av. 1o de Mayo, Country Sur, Portal 20 de Julio, ⁠Centro Memoria, ⁠Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria, Corferias, Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, Museo del Oro, Universidades, Aguas, Mandalay, Banderas, TV 86, Biblioteca Tintal y Portal Américas.

De otro lado, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que durante las concentraciones se presentaron hechos de violencia contra instalaciones oficiales. Las estaciones de Policía de Usme y Kennedy fueron atacadas por personas que portaban objetos contundentes y elementos incendiarios.

“En el sector de La Marichuela, en Usme, se han reportado algunos intentos de saqueo a establecimientos de comercio. Allí se han identificado personas con el rostro cubierto, algunas de ellas presuntamente menores de edad”, aseguró el funcionario en su cuenta de X.

Otro de los hechos reportados ocurrió sobre la calle 26, cerca de la Universidad Nacional, donde un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue atacado por desconocidos.

A esta hora se registra total normalidad en Usme y en las inmediaciones del Portal de las Américas, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.