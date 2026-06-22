Alcalde Galán reconoce triunfo de Abelardo: “Listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno”

Alcalde Galán reconoce triunfo de Abelardo: “Listos a trabajar de mano del nuevo gobierno”

A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia que se llevaron a cabo este domingo 21 de junio.

“Confío en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos”, señaló el mandatario.

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Aseguró que desde Bogotá están listos para trabajar con este nuevo gobierno, “a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad”.

Felicitación a las autoridades electorales

Galán aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de la Registraduría y el Sistema Electoral para esta época.

“Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera”, indicó.

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Hizo un llamado a mantener la calma y en caso de cualquier inquietud sobre el proceso electoral, esta debe ser tramitada ante los mecanismos que dicta la Constitución.