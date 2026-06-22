“Todavía no hay datos oficiales, hay un preconteo”: Pacto Histórico del Tolima

Tolima

Los dirigentes políticos del Pacto Histórico en el Tolima se pronunciaron para llamar a la calma y esperar con serenidad los resultados del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, que dio como vencido a su candidato Iván Cepeda.

Uno de ellos fue el representante a la Cámara electo Marco Hincapié, quien pidió a los simpatizantes de la izquierda mantener la expectativa hasta el último momento del escrutinio.

“Nos encontramos escrutando con miles de voluntarios y voluntarias, abogados y abogadas. Es un llamado a la calma, todavía no hay datos oficiales, lo que hay es un preconteo”, manifestó Hincapié.

Por su parte, el diputado del Tolima, Jaime Tocora, invitó a sus simpatizantes a continuar en el proceso de veeduría y control en el proceso de escrutinio, que por lo menos a nivel municipal en Ibagué avanza en un 99 %.

“Demostramos al mundo entero que en Colombia hay más de 12 millones de colombianos coherentes en la defensa de nuestros territorios y que entendimos la posibilidad de profundizar los cambios. Así que seguiremos defendiendo nuestros bienes comunes”, esgrimió Tocora.

Finalmente, el representante a la Cámara electo Renzo García indicó que esperarán hasta conocer los resultados finales del escrutinio y llamó a esperar con calma el proceso.

“Iván Cepeda está en la lógica de llamar a un reconteo y, de parte nuestra, nos toca actuar con toda calma y tranquilidad porque somos progresistas y democráticos y no vamos a dejarnos provocar”, manifestó.

En el Tolima, Cepeda obtuvo más de 299 mil votos, por lo cual resultó derrotado frente a los más de 425 mil votos obtenidos por su contendor.