Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia felicitaron a Abelardo De la Espriella

Medellín, Antioquia

Las principales autoridades de Antioquia reaccionaron al triunfo presidencial, según el preconteo, de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, enviando mensajes de felicitación y planteando los retos que, a su juicio, deberá asumir el nuevo gobierno nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó el respaldo que recibió el presidente electo en la región y expresó su disposición para trabajar de manera conjunta con la nueva administración.

“Desde Medellín, toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente. Abelardo tuvo un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más”, manifestó.

“Es momento de dejar atrás el odio”

En su mensaje, Federico Gutiérrez aseguró que el país entra en una nueva etapa política y llamó a superar la confrontación que marcó los últimos años.

“Es momento de dejar atrás el odio, la división y la confrontación permanente. La gente quiere resultados, seguridad, oportunidades reales y vivir mejor”, señaló el mandatario distrital.

También afirmó que siente optimismo frente a la relación entre el nuevo Gobierno Nacional y las regiones, al considerar que existirá una mayor articulación con alcaldes y gobernadores.

“Les deseo sabiduría, carácter y éxito. Porque si les va bien a ustedes, le va bien a Colombia”, agregó.

Las prioridades de Antioquia

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona celebró los resultados electorales con un mensaje en el que aseguró que "Antioquia resistió y Colombia se salvó“.

Junto con las felicitaciones al presidente y vicepresidente electos, el mandatario enumeró varios asuntos que considera prioritarios para Antioquia y otras regiones del país.

Entre ellos mencionó la seguridad, solicitando la reactivación de órdenes de captura y procesos penales suspendidos contra integrantes de grupos armados ilegales; la salud, con el pago de las deudas que mantienen EPS intervenidas con hospitales y clínicas; y la vivienda, mediante la reactivación de programas como Mi Casa Ya.

Seguridad, energía y autonomía regional

El gobernador también pidió decisiones que garanticen la confiabilidad energética del país y destacó la importancia de Hidroituango, proyecto que aporta una parte significativa de la generación nacional.

Además, insistió en avanzar hacia una mayor descentralización fiscal, argumentando que las regiones requieren más herramientas para impulsar su propio desarrollo.

“Antioquia está lista para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional: será más fácil sacar adelante a Colombia con el concurso de sus regiones”, concluyó Andrés Julián Rendón.