Supersalud reporta caída del 22 % en quejas por entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que las acciones de vigilancia adelantadas a través del denominado Plan 100 han contribuido a reducir las quejas de los usuarios relacionadas con la entrega de medicamentos en Colombia.

De acuerdo con la entidad, la estrategia ya completa más de 500 visitas de inspección en los 32 departamentos, con el objetivo de verificar las condiciones de dispensación de medicamentos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de operadores farmacéuticos.

Durante estos operativos, la Supersalud identificó fallas en los procesos de entrega y ordenó medidas correctivas para evitar afectaciones a los pacientes que requieren tratamientos médicos de manera continua.

Lea también: Supersalud detecta fallas con entrega de medicamentos y atención a usuarios en Cartagena

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, señaló que estas intervenciones han permitido exigir ajustes inmediatos a los responsables de la dispensación de medicamentos y reforzar la protección de los usuarios del sistema de salud.

Según el balance entregado por la entidad, las reclamaciones relacionadas con demoras o incumplimientos en la entrega de medicamentos registraron una reducción cercana al 22 %, un resultado que la Superintendencia atribuye a las labores de inspección, vigilancia y control.

Le puede interesar: SuperSalud reportó más de 40 hallazgos en la secretaría de salud de Santander: gobernación respondió

La entidad anunció que continuará realizando visitas de seguimiento en todo el territorio nacional para verificar que las órdenes impartidas se cumplan y para prevenir nuevas afectaciones en la atención de los pacientes.