Habilitan la estación de TransMilenio Calle 26, pero cierran la estación Calle 34: Esta es la razón

Bogotá D.C

A partir de este sábado 20 de junio, la estación de Transmilenio Calle 26 – Atrio queda habilitada en su totalidad, convirtiéndose en la primera estación nueva completamente operativa mientras avanzan las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Con la apertura del vagón sur, la oferta de servicios se ampliará significativamente: de tres rutas por sentido en el vagón en servicio, ahora estarán en servicio ocho rutas por sentido, mejorando la cobertura y la conectividad para los usuarios.

“Esta es la primera estación habilita completamente y de manera articula con el Metro de Bogotá. Con la apertura del vagón sur ampliamos nuestra oferta de servicios, esto implica mejor calidad de viaje para nuestros usuarios.” agregó, Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general (e) TRANSMILENIO S.A .

Características de la nueva estación Calle 26 – Atrio

La nueva estación Calle 26 cuenta con dos vagones y dos accesos. Los puntos de parada están controlados por puertas automáticas que tienen materiales más robustos y resistentes, además, cuentan con un mecanismo de bloqueo que impide ser abiertas de manera externa ni interna.

También tienen señalización luminosa y auditiva, diseñadas para orientar a las personas con discapacidad auditiva y visual, brindando así condiciones de accesibilidad a dicha población, y un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) el cual captura los datos del estado y el desempeño para poder medir diferentes indicadores del comportamiento de las puertas, entre otras características.

La estación definitiva cuenta con una infraestructura moderna y de mayor capacidad. Los dos vagones son de 30 metros cada uno, conectados por una pasarela central que facilita el desplazamiento de los usuarios.

Además, tiene una extensión total de 160 metros y plataformas de 8 metros de ancho que facilitan el ingreso, la salida y la circulación de los usuarios.

En cuanto a las taquillas, la nueva estación Calle 26 – Atrio cuenta con taquillas en sus dos accesos. Dos taquillas externas, nuevas ubicadas en el acceso, hacia el sur por la calle 26 y en el norte por la calle 28 y Diagonal 30.

Rutas disponibles

En total 16 servicios estarán disponibles conectando con todas las troncales (Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera 10, Caracas Sur y Eje Ambiental).

En el vagón 1: sentido sur norte estarán los servicios 8, B18, B23 y B27; y en sentido norte sur el 6, F19, J74 y K23.

En el vagón 2: sentido sur norte funcionarán los servicios 6, B74, C19, D20; y sentido norte sur el H20, H27, L18 y 8.

Cierre de la estación Calle 34

La entrada en operación de Calle 26 – Atrio coincide con el cierre definitivo de la estación Calle 34 , que dejará de funcionar para dar paso a las obras del Metro.

Los usuarios podrán utilizar como alternativas la nueva estación Calle 26 – Atrio y la estación temporal Av. 39.