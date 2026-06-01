¿Dónde ver los partidos de la Selección Colombia en el Mundial?: En Bogotá habrá dos lugares

Bogotá D.C

Ya faltan 10 días para que comience la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Bogotá se alista para que las personas disfruten de los partidos de la Selección Colombia, por lo menos las tres primeras fechas.

“Bogotá es la casa de todos los colombianos y aquí estamos listos para cantar los goles de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol”, señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El Distrito lanzó la estrategia ‘Un equipo de 8 millones de titulares’ para que los bogotanos vivan la fiesta del fútbol desde diferentes lugares del país.

Es por eso que, el Instituto Distrital de Recreación y de Deporte (IDRD) dio a conocer que habilitarán dos parques: El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, y Fontanar del Río, en la localidad de Suba, para que cuenten con zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos de la selección Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.

“En estos sitios ustedes podrán disfrutar de los partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos. De ahí en adelante, los demás partidos hasta donde llegue la Selección que ojalá sea hasta la final”, agregó.

Partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá

Antes de que el equipo tricolor viaje al Mundial de Fútbol, disputará un partido amistoso con la Selección de Costa Rica. La cita es a las 6 de la tarde de este lunes 1 de junio en el estadio El Campín.

Este partido marca el regreso de la Selección Colombia masculina en el escenario capitalino, luego de siete años. La última vez que jugaron en El Campín fue en junio de 2019 contra Panamá también en un partido amistoso en el que obtuvo la victoria 3-0.