Tren del Metro de Bogotá ya recorrió 5.7 kilómetros de prueba sobre el viaducto

Tren de Metro de Bogotá recorrió 5.7km de prueba sobre el viaducto. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

Las pruebas de los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanzan. Hoy el tren recorrió 5.7 kilómetros sobre el viaducto, desde el Patio Taller hasta la estación 4 ubicada en la localidad de Kennedy.

“El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 km/h en las pruebas. El Metro llegó a la Estación 4. El Metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término”, informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En estas pruebas se verificó el tema de desplazamiento en vía férrea e interfaz con el tercer riel.

¿Cómo se realizan las pruebas?

Antes de que los trenes salgan al viaducto se deben realizar algunos ensayos previos.

Se verifica la infraestructura y de vía férrea con los vehículos multipropósito. Posteriormente se comprueba con el equipo de medición de gálibo que el tren pueda hacer su recorrido sin ningún inconveniente.

Esas son las pruebas estáticas que se llevan a cabo en la vía de lavado intensivo en el Patio Taller. Luego, se realiza una serie de pruebas dinámicas en la vía de pruebas de 905 m., en donde el tren fue energizado a través del tercer riel.

¿Cuántas pruebas se deben hacer?

Los trenes tienen que recorrer en prueba un total de 2.500 km, de los cuales 500 km son en modo manual y 2.000 en modo UTO (automático) . Cada uno de los treinta trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá, deberá realizar estas pruebas sobre el viaducto.

El viernes 22 de mayo fue la primera vez que el tren se movió sobre el viaducto, remolcado por un vehículo multipropósito entre el Patio Taller y la Estación 2.

Posteriormente, los trenes se movilizaron entre el Patio Taller y la Estación 2 con tracción eléctrica, lo que permitió avanzar las con pruebas dinámicas en viaducto